Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da polise mukavemet gösteren 4 şüpheli yakalandı
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Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da polise mukavemet gösteren 4 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da polise mukavemet gösteren 4 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve Yunus Timi polislerine mukavemet gösteren 4 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve Yunus Timi polislerine mukavemet gösteren 4 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Selçuklu-Osmangazi mahalleleri arasındaki Akarçay rekreasyon alanında asma köprü altında çevreye rahatsızlık veren kişiler olduğu ihbarı üzerine, bölgeye Yunus Timi polisleri sevk edildi.

Ekipler, Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve alkol alıp uygunsuz hareketlerde bulunan B.A, S.C.Ç. H.C.A. ile M.C.A'ya idari para cezası uygulamak istedi.

Şüpheliler, görevli polis ekiplerine tehdit, hakaret ve mukavemette bulundu.

Bunun üzerine polis ekipleri zanlıları gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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