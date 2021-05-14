Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da polise mukavemet gösteren 4 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve Yunus Timi polislerine mukavemet gösteren 4 zanlı gözaltına alındı.