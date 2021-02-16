Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da karın keyfini çocuklar çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da karın keyfini çocuklar çıkardı

16.02.2021 16:56 | Son Güncelleme: 16.02.2021 17:00
Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da karın keyfini çocuklar çıkardı

Son dakika gündem haberine göre AFYONKARAHİSAR'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.

AFYONKARAHİSAR'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Yağışla birlikte sokaklara çıkan çocuklar, kar topu oynayıp, kayarak eğlendi.

Dün gece saatlerinde başlayan ve ara ara etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent beyaz örtüyle kaplandı. Binaların çatılarında kar birikintileri oluştu. Özerler Camii'nin kubbesinde biriken kar ise dikkati çekti. Kubbenin yarısı beyaz örtüyle kaplanırken, diğer yarısında ise kardan eser olmadığı görüldü. Karahisar Kalesi ise güzel görüntüler oluşturdu.Kar yağışına en çok sevininler ise çocuklar oldu. Mahalle aralarına çıkan çocuklar, poşetlerin üzerine oturarak kaydı, kar topu oynayarak gönüllerince eğlendi.


Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da karın keyfini çocuklar çıkardı
Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da karın keyfini çocuklar çıkardı
Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da karın keyfini çocuklar çıkardı
Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da karın keyfini çocuklar çıkardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Osman Kavala Muharrem İnce Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özge Özder Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Mustafa Sandal
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Deniz Türüç Dorukhan Toköz Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Milli Terör Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da karın keyfini çocuklar çıkardı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 17:00:33. #1.15#
title