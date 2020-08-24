Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
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Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

Son dakika gündem haberine göre AFYONKARAHİSAR'da jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
24.08.2020 16:18 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:22

AFYONKARAHİSAR'da jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi yaptı. Yol kontrolünde 20 araç sürücüsüne para cezası kesilirken, 6 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi olan Afyonkarahisar-Çay-Dinar yolu ile Sandıklı-Hocalar yolunda hava destekli denetim yapıldı. 'Skorsky' helikopterle havadan takip edilen yol kontrollerine Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Halit Gülten, Asayiş Şube Müdürü Jandarma Binbaşı Adnan Çelebi ve Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Ali Gören katıldı.

Jandarma trafik sorumluluk bölgesindeki karayollarında sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek gibi kural ihlallerinin önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimde uygulamada 20 araca 3 bin 576 TL para cezası kesilirken, 6 araç da trafikten men edildi. SANDIKLI'DA DENETİM

Helikopter destekli yol denetiminin Sandıklı ayağında ise jandarma trafik ve asayiş ekipleri Sandıklı- Hocalar yolu üzerinde konumlandı. Kara ekipleri hız ihlali, emniyet kemeri, trafik kural ihlallerini denetledi. Denetim sırasında trafik kural ihlal eden ve eksik evrak bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı.


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Kaynak: DHA

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