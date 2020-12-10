Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da gazinoda uyuşturucu satışı yapıldığı iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı
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Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da gazinoda uyuşturucu satışı yapıldığı iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı

10.12.2020 20:53 | Son Güncelleme: 10.12.2020 20:56
Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da gazinoda uyuşturucu satışı yapıldığı iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı

Son dakika habere göre Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde polis ekipleri, bir gazinoda uyuşturucu satışı yapıldığı iddiasıyla 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde polis ekipleri, bir gazinoda uyuşturucu satışı yapıldığı iddiasıyla 3 zanlıyı gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sinanpaşa ilçesindeki bir gazinoda uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen polis ekipleri, gazinoda yaptığı aramada, 500 gram esrar, belirli miktarda metamfetamin ve toz esrar, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, 25 mermi, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.

Ekipler, "uyuşturucu ve uyarı madde ticareti yapmak" suçundan iş yerindeki 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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