Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da, gaz lambasının fitilini ağzına alan bebek, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da, gaz lambasının fitilini ağzına alan bebek, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da, gaz lambasının fitilini ağzına alan bebek, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da, evlerindeki gaz lambasının fitilini yaladığı iddiasıyla zehirlenen 2 yaşındaki bebek, hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da, evlerindeki gaz lambasının fitilini yaladığı iddiasıyla zehirlenen 2 yaşındaki bebek, hastaneye kaldırıldı.

Veysel Karani Mahallesi'ndeki bir evde, annesinin ev işleriyle uğraştığı sırada gaz lambasıyla oynamaya başlayan 2 yaşındaki K.R, lambanın camını çıkarıp, fitilini ağzına aldı.

Bir süre sonra bebeğinin kusmaya başladığını gören kadın, çocuğunu zehirlenme şüphesiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Çocuk Acil Servisi'nde muayene edilen bebek, bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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