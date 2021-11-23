Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan emekli astsubay tutuklandı
Son dakika haberler: Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli emekli astsubay tutuklandı.
Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli emekli astsubay tutuklandı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, emekli astsubay O.S. hakkında örgüte üye olduğu iddiasıyla yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, zanlıyı Zafer Mahallesi'ndeki adresinde gözaltına aldı.
Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.S. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilhassa FETÖ'cü firariler ile bölücü örgüt elebaşlarının ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz."
Ankara merkezli 42 ilde FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyon
Son dakika haber: FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 101 şüpheliden 53'ü, 42 ildeki Ankara merkezli...
AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri