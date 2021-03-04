Son dakika gündem: Afrika Kovid-19 nedeniyle son 25 yılda ilk kez ekonomik durgunluk yaşıyor
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Son dakika gündem: Afrika Kovid-19 nedeniyle son 25 yılda ilk kez ekonomik durgunluk yaşıyor

04.03.2021 09:45 | Son Güncelleme: 04.03.2021 09:48
Son dakika gündem: Afrika Kovid-19 nedeniyle son 25 yılda ilk kez ekonomik durgunluk yaşıyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Kurulu (UNECA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle Afrika kıtasının son 25 yılda ilk defa ekonomik durgunluk yaşadığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Kurulu (UNECA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle Afrika kıtasının son 25 yılda ilk defa ekonomik durgunluk yaşadığını açıkladı.

UNECA tarafından yayımlanan "Building Forward for an African Green Recovery" raporuna göre, Kovid-19 salgını Afrika ekonomisini olumsuz etkiledi.

Raporda, "Afrika kıtası Kovid-19 salgını nedeniyle son 25 yılda ilk kez ekonomik durgunlukla karşı karşıya." ifadesine yer verildi.

Rapora göre Kovid-19 nedeniyle yaşanan kayıp yaklaşık 100 milyar dolara ulaştı.

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyona yaklaşırken, ölenlerin sayısı 104 bin 834'e çıktı.

Salgın kıtanın lider ekonomilerinden Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya ve Kenya'yı olumsuz etkiledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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