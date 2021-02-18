Son dakika gündem: Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 3 milyon 800 bini geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 3 milyon 800 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 99 bin 965 oldu.

Kıtada vaka sayısı 3 milyon 809 bin 954'e, iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 346 bin 676'ya yükseldi.

Afrika kıtasında en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Nijerya ve Etiyopya'da tespit edildi.

Kıtada şimdiye kadar Ruanda, Fas, Cezayir, Mısır, Seyşeller, Morityus ve Ekvator Ginesi kitlesel aşılamaya başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak