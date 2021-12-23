AFGANİSTAN'DA KENDİSİNDEN KAÇAN KADINI İSTANBUL'DA ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET

İSTANBUL (DHA) - AFGANİSTAN'dan kaçak yollarla İstanbul'a gelen eşi Elham Atıfı'yı öldüren Muhammedullah Raihan, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Muhammedullah Raihan getirildi. Duruşmada sanık avukatı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hazır bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul'da buluşan çift Sultangazi'de bir eve gitti. Konuştukları esnada tartışmanın başlamasının ardından Raihan, evde bulunan demirle Elham Atıfı'nın kafasına vurdu. Atıfı'nın bağırmaya başlamasının sonrasında elektrik kablosunu boynuna dolayarak Atıfı'yı boğdu. Raihan, olayın ardından otobüs ile Van'a gitti. Polis ekiplerince Van'da yakalanan sanık Raihan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, sanığın 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesi talep edildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet