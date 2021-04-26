Son dakika gündem: Afganistan'da bombalı saldırıda 5 polis öldü
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Son dakika gündem: Afganistan'da bombalı saldırıda 5 polis öldü

Son dakika gündem: Afganistan'da bombalı saldırıda 5 polis öldü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 polis yaşamını yitirdi.

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 polis yaşamını yitirdi.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basına yaptığı açıklamada, Kandahar'ın Mayvand ilçesinin Mirahor bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 5 polisin öldüğünü, 3 polisin yaralandığını ifade eden Barikzey, bombanın Taliban tarafından yerleştirildiğini belirtti.

Öte yandan bu sabah ülkenin batısındaki Herat vilayetinde Gulran güvenlik müdürünün aracına düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede bir yandan şiddet olayları tırmanırken, diğer yandan istikrarın sağlanması için barış çabaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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