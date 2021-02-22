Son dakika gündem: Afganistan'da altın madeninde göçük: 4 ölü
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Son dakika gündem: Afganistan'da altın madeninde göçük: 4 ölü

22.02.2021 11:27 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:30
Son dakika gündem: Afganistan'da altın madeninde göçük: 4 ölü

Son dakika haberine göre Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde altın madeninde meydana gelen göçükte 4 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde altın madeninde meydana gelen göçükte 4 kişi hayatını kaybetti.

Badahşan Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Sanaullah Ruhani, basına yaptığı açıklamada, Badahşan'ın Ragistan ilçesindeki altın madeninde yoğun kar ve yağmurun neden olduğu göçükte 4 madencinin yaşamını yitirdiğini, 3'ünün ise yaralandığını belirtti.

Ülkede yeterli güvenlik önlemi almadan işletilen birçok madende meydana gelen kazalar nedeniyle her yıl çok sayıda işçi hayatını kaybediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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