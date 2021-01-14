Son dakika gündem: AFAD ve JAK timleri Kartalkaya'da eğitimde bir araya geldi
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Son dakika gündem: AFAD ve JAK timleri Kartalkaya'da eğitimde bir araya geldi

14.01.2021 11:15 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:19
Son dakika gündem: AFAD ve JAK timleri Kartalkaya'da eğitimde bir araya geldi

Son dakika haberleri: Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde ortak eğitim düzenledi.

Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde ortak eğitim düzenledi.

AFAD İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kayak merkezinde yer alan Jandarma Karakolu'nda düzenlenen eğitimde AFAD Arama ve Kurtarma Teknisyenleri ile JAK ekiplerinin tecrübe paylaşımı eğitim faaliyetinde bir araya geldiği bildirildi.

Eğitimde, arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan araç gereç ve ekipmanların kullanımları ile ilgili bilgi paylaşımı yapılırken, aynı zamanda olası kurtarma olaylarında yapılması gereken konular görüşüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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