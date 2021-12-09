Son dakika gündem: Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine çocuk nefroloji uzmanı atandı
Son dakika haberi: Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine çocuk nefroloji uzmanı atandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine çocuk nefroloji uzmanı atandı.
Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, çocuk nefroloji uzmanı Dr. Güneş Işık'ın hasta kabulüne başladığı bildirildi.
Dr. Işık'ın çocuk nefroloji polikliniğinde idrar yolu enfeksiyonu, renaltübüler hastalıklar, nefrotik sendrom, glomerulonefritler, böbrek ve üriner sistemin konjenital anomalileri (vezikoüreteralreflü, posteriorüretralvalv, hidronefroz, böbrek kistleri vb.) böbrek taşı, işeme bozuklukları (gece/gündüz idrar kaçırma), hipertansiyon, akut böbrek yetmezliği (periton diyalizi/hemodiyaliz), kronik böbrek yetmezliği (periton diyalizi/hemodiyaliz) hastalıkların tedavi ve takibini yapacağı belirtildi.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri