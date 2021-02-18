Son dakika gündem: Adıyaman'daki bir köyde Kovid-19 vakaları nedeniyle yüz yüze eğitim 10 gün ertelendi

Gelen son dakika haberlerine göre Adıyaman'da merkeze bağlı Yenigüven köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinası nedeniyle yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi.

Adıyaman'da merkeze bağlı Yenigüven köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinası nedeniyle yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi.

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Yenigüven köyünde, ikiden fazla hanede Kovid-19 vakasının görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yenigüven köyünde 10 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanması ve köydeki okullarda yüz yüze eğitim ve öğretim hizmetlerine karantina süresince ara verilmesine karar verildi." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül