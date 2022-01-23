Son dakika gündem: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balkar Beldesinde otomobilde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 32,54 gram sentetik uyuşturucu ile 37,76 gram kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan İ.H.Ş, S.İ. ve Ö.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri