Son dakika gündem: Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finans sağladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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Son dakika gündem: Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finans sağladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem: Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finans sağladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya mali destek sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya mali destek sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmada, A.Ü'nün örgüte finans desteği sağladığı tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.Ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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