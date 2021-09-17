Son dakika gündem: Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Adıyaman'da terör örgütü PKK mensubu olduğu öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da terör örgütü Pkk mensubu olduğu öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldü.
Jandarma ekipleri tarafından örgüte üye olduğu ve finansman desteği sağladığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.