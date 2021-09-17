Son dakika gündem: Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla 2 zanlı yakalandı - Haberler
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Son dakika gündem: Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Son dakika habere göre Adıyaman'da terör örgütü PKK mensubu olduğu öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da terör örgütü Pkk mensubu olduğu öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldü.

Jandarma ekipleri tarafından örgüte üye olduğu ve finansman desteği sağladığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Son dakika gündem: Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Son dakika gündem: Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika gündem: Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla 2 zanlı yakalandı - Haberler
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