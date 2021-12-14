Son dakika gündem: Adıyaman'da terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika gündem: Adıyaman'da terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem: Adıyaman'da terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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