Son dakika gündem: Adıyaman'da terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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