Son dakika gündem: Adıyaman'da tefecilik operasyonu
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Son dakika gündem: Adıyaman'da tefecilik operasyonu

Son dakika gündem: Adıyaman'da tefecilik operasyonu
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Adıyaman'da tefecilik yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da tefecilik yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte pos cihazlarıyla tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler şüphelinin adresine yaptığı operasyonda 12 pos cihazı, farklı kişilere ait 27 kredi kartı ve 12 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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