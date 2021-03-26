Son dakika haberi: Silahlı kavga: 3 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi M. Ali Turanlı Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu M.Y, F.Y. ve H.U. açılan ateşle yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ağır olan H.U, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya