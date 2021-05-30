Son dakika gündem: Adıyaman'da park halindeki motosiklet yangın çıktı
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Son dakika gündem: Adıyaman'da park halindeki motosiklet yangın çıktı

Son dakika gündem: Adıyaman'da park halindeki motosiklet yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Adıyaman'da park halindeki motosiklette çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Adıyaman'da park halindeki motosiklette çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Karapınar Mahallesi'nde park halindeki motosiklette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumaların yükseldiğin, fark eden vatandaşlarda yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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