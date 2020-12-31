Son dakika gündem: Adıyaman'da müftülükten engelli vatandaşa sandalye desteği
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Son dakika gündem: Adıyaman'da müftülükten engelli vatandaşa sandalye desteği

31.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:03
Son dakika gündem: Adıyaman'da müftülükten engelli vatandaşa sandalye desteği

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gölbaşı İlçe Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından 25 yaşındaki bedensel engelli kadına ortopedik engelli sandalyesi hediye edildi.

Gölbaşı İlçe Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından 25 yaşındaki bedensel engelli kadına ortopedik engelli sandalyesi hediye edildi.

İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Gölbaşı Müftüsü Abdullah Yıldırım, Müftülük Engelli Koordinatörü Ali Rıza Gürses ve din görevlilerinin katılımıyla bedensel engelli Kezban K. evinde ziyaret edildi.

İl Müftüsü Taşçı, ziyarette, insanda bulunan engel her ne olursa olsun, insan için bir eksiklik teşkil etmeyeceğini belirtti.

İnsanın en üstün varlık olduğunu hatırlatan Taşçı, "Allah insanı yaratırken eşrefi mahlükat olarak yaratmıştır. Bu sebeple fiziki olarak insanda bulunan engel her ne olursa olsun insanı eşrefi mahlükat olmaktan veya üstün bir varlık olmasına engel teşkil etmeyecektir. İnsanın bu dünyada sahip olduğu engelinin insanın uzuvlarındaki engel değildir asıl engel kalplerin görmemesi ve duymamasıdır." dedi.

Taşçı, müftülük olarak her zaman engellilerin yanında olduklarını, engelli vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak, engellilerin manevi gelişimlerine katkıda bulunmak istediklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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