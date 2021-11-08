Son dakika gündem: Adıyaman'da kurt saldırısından korkup kaçan koyun sürüsünü jandarma buldu
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kaybolan koyun sürüsü, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kaybolan koyun sürüsü, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.
Yenibardak Mahallesi'nde yaşayan Z.T, dağlık alandayken kurt saldırısı sonucu sürüsünü kaybetti.
Bir süre sonra Z.T'nin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinden yardım istemesi üzerine drone destekli çalışma başlatıldı.
Sürü, Hatno meşeliği mevkisinde bulunarak sahibine teslim edildi.
Öte yandan kurt saldırması sonucu 2 küçükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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