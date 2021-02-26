Son dakika gündem: Adıyaman'da Kovid-19 denetimleri
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Son dakika gündem: Adıyaman'da Kovid-19 denetimleri

26.02.2021 13:25 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:33
Son dakika gündem: Adıyaman'da Kovid-19 denetimleri

Son dakika haber... Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetim yapıldı.

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında maske, sosyal mesafe temizlik kurallarına uyulması noktasında uyarılarda bulundu.

Trafik Polisi ekipleri ise Demokrasi Parkı, Atatürk Bulvarı ve Gölbaşı Caddesi gibi noktalarda toplu taşıma araçlarını kontrol ederek denetim gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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