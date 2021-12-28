Son dakika gündem: Adıyaman'da jandarma "sahte alkol" uygulaması yaptı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Adıyaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte alkol uygulaması gerçekleştirdi.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte alkol uygulaması gerçekleştirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk alanlarında sahte alkol uygulaması kapsamında 42 ekip 158 personelin katılımıyla, 121 işyeri kontrol edilirken, bin 990 kişi sorgulandı.
Bu kapsamda aranması olan 1 şüpheli, yakaladı.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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