Son dakika gündem: Adıyaman'da iş yerinde yangın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: Adıyaman'da iş yerinde yangın

Son dakika haberleri: Adıyaman'da iş yerinde yangınADIYAMAN'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürüldü.

25.08.2020 22:18 | Son Güncelleme: 25.08.2020 22:24

Adıyaman'da iş yerinde yangın

ADIYAMAN'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi'de çıktı. Küçük Sanayi Sitesinde Mehmet Yetiş'e ait iş yerinde bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri yarım saat süren müdehalenin ardından yangını kontrol altına alındı. Yangın sonrası iş yerindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika gündem: Adıyaman'da iş yerinde yangın

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti Güncel
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerayla görüntülendi Güncel
Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerayla görüntülendi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi Güncel
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a resti çekti: Elimizden kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız Dünya
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a resti çekti: Elimizden kaza çıkmaz, gereği neyse onu...
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu 3. Sayfa
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı Güncel
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı
IMF'den Türk ekonomist Ceyla Pazarbaşıoğlu'na üst düzey görev
IMF'den Türk ekonomist Ceyla Pazarbaşıoğlu'na üst düzey görev
Tedbirleri hiçe saydı! Karantinada olması gerekirken seyahat eden kişi yakalandı
Tedbirleri hiçe saydı! Karantinada olması gerekirken seyahat eden kişi yakalandı
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan koronavirüse yakalandı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan koronavirüse yakalandı
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, başta Ankara ve Bursa olmak üzere 14 ilde nişan ve benzeri etkinliklere kısıtlama getirdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, başta Ankara ve Bursa olmak üzere 14 ilde nişan ve benzeri etkinliklere kısıtlama getirdi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
E-5'te meydana gelen kaza sonrası taraflar birbirine girdi! Yumruklar konuştu
E-5'te meydana gelen kaza sonrası taraflar birbirine girdi! Yumruklar konuştu
Oyuncak ayıyla poz vererek 'Yeni sevgilim' diyen Çağla Şıkel'e yorum yağdı
Oyuncak ayıyla poz vererek "Yeni sevgilim" diyen Çağla Şıkel'e yorum yağdı
Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılmak istediğini yönetime iletti
Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılmak istediğini yönetime iletti
Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1502 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1502 yeni vaka tespit edildi
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
Son Dakika: Bakan Albayrak, 'Doğal gaza indirim ne zaman olur?' sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz
Son Dakika: Bakan Albayrak, "Doğal gaza indirim ne zaman olur?" sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu
Bartın'da tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
Bartın'da tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Fatih Portakal için olay sözler: Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır
Fatih Portakal için olay sözler: Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır
Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın
Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Yaşar Güler Meral Akşener Berat Albayrak Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Sertab Erener Bergüzar Korel
Spor Erol Bulut Caner Erkin Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Sel Kaza İzmir Ankara
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Adıyaman'da iş yerinde yangın - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 22:25:42. #1.14#
title