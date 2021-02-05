Son dakika gündem: Adıyaman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü
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Son dakika gündem: Adıyaman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü

05.02.2021 16:43 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:47
Son dakika gündem: Adıyaman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan ilk bilgilere göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında Kahta ilçesine bağlı Doluca köyü yakınlarında kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AA muhabirine, olayın saat 16.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Olayın ardından sağlık ekiplerinin bölgeye yönlendirilerek yaralıların hastanelere kaldırıldığını aktaran Çuhadar, bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.

Çuhadar, olayla ilgili incelemelerde bulunmak ve detaylı bilgi almak üzere Kahta ilçesine gittiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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