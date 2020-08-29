Son dakika gündem: Adıyaman'da huzur uygulaması yapıldı Son dakika haberi: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde yapılan huzur uygulamasında 2 bin 283 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde yapılan huzur uygulamasında 2 bin 283 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde huzur denetimi yapıldı. Denetimler kapsamında 2 bin 283 kişinin GBT sorgulaması yapılırken 448 araç ise didik didik arandı. Aynı zamanda 143 iş yeri, 34 park ve bahçe ile 23 metruk bina kontrol edildi. Uygulamalar kapsamında 86 kişiye maske ve sosyal mesafe kural ihlalinden para cezası kesilirken yoklama kaçağı olan 7 kişi ise yakalandı. Öte yandan evrak eksikliği bulunan 19 araca trafik yönünden idari para cezası uygulandı.

Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin sıklıkla devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA