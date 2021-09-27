Son dakika gündem: Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Haberler
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Son dakika gündem: Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Adıyaman'da hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kadın şüpheliden 1'i tutuklandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kadın şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerin kentte hırsızlık yapıldığı bilgisi alması üzerine çalışma başlatmış ve 2 kadın şüpheliyi gözaltına almıştı.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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