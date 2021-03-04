Son dakika gündem: Adıyaman'da 58 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Son dakika gündem: Adıyaman'da 58 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

04.03.2021 12:33 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:42
Son dakika gündem: Adıyaman'da 58 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Son dakika haberi... Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 58 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 58 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 58 evde karantina uygulamasına başlandı.

Adıyaman, Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çok yüksek riskli tek kent durumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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