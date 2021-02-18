Son dakika gündem: Adıyaman'da 31 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
18.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:02
Son dakika gündem haberi: Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 31 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 31 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 31 evde karantina uygulamasına başlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül