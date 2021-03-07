Son dakika gündem: ADANA TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü

TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü

ADANA'nın Cayhan ilçesinde TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yılankale mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 80 EN 107 plakalı hafif ticari araç, Eren K. (48) yönetimindeki 42 V 4283 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına sıkışan araç, yakalış 50 metre sürüklendi. Yoldaki diğer sürücülerin uyarılarını fark eden TIR sürcüsü, aracı yolun sağına çekerek durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kaza yerine sevk edilen itfaiye ekibi, TIR'ın altında sıkışan aracı ve içindeki 3 kişiyi, uzun uğraşlar sonucu çıkardı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kimlikleri henüz tespit edilemeyen 3 kişinin öldüğü belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, kimlikleri belirlenmesi için morga kaldırıldı

Polis kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı