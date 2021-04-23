Son dakika gündem: Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı

Son dakika haberlerine göre Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana'da, Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunmasıyla tören son buldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Sitede koruma ve bakım altında bulunan çocuklar için düzenlenen programda halk oyunları gösterisi sunuldu, çeşitli yarışmalar yapıldı.

Yaptıkları resim ve el sanatları sergisi de açılan çocuklar, daha sonra müzik eşliğinde eğlendi.

Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Veysel Ege, AA muhabirine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukların eğlenmeleri için program düzenlediklerini belirterek, "Çocukların, bayramın farkına vararak güzelce vakit geçirmesini istedik. Bayram gibi bir gün geçirdiler." dedi.

Sitedeki çocuklardan 9 yaşındaki S.S, 9 aydır koruma altında ders çalışma ve çeşitli etkinlikler yapma imkanı bulduğunu anlatarak, "Halk oyunlarında halay çektik. Güzel vakit geçirdik." diye konuştu.

C.Ö. de kutlama programlarından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Mersin, Hatay ve Osmaniye

Mersin'de, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Hatay'da da İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Osmaniye'de, Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak'ın törendeki konuşmasının ardından program sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar