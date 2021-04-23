merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Adana merkezli 3 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Adana merkezli 3 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 21 Nisan'da FETÖ/PDY'ye yönelik Adana, Ankara ve Bursa'da düzenlenen operasyonda yakalanan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar arasındaki eski askeri okul öğrencileri M.E.K. (28), M.S. (26), M.A. (25), A.K. (25), İ.G. (28) ve A.D'nin (25) örgütün "mahrem imamları" tarafından ardışık arama yöntemiyle arandığı iddia edildi.

Eski astsubay B.A'nın "mahrem imamlar" ile ardışık arama yöntemiyle irtibat kurduğu ve örgüt toplantılarına katıldığı yönünde ifade bulunduğu, zanlı M.A'nın ise örgütün kapatılan özel okullarında öğretmenlik yaptığı ileri sürüldü.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D. savcılıkça serbest bırakıldı, diğerleri nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

İ.G, M.A, A.K. ve M.A. adli kontrol şartıyla salıverildi, M.E.K, M.S. ve B.A. tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında 8 şüphelinin adreslerini belirlemişti. Ekipler, 21 Nisan'da Adana merkezli üç ilde düzenledikleri operasyonla, ardışık arama sistemiyle irtibat kurdukları öne sürülen, aleyhlerinde beyan ve teşhis tutanağı bulunan şüphelilerin tamamını yakalamıştı.

merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı
merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı
merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı
merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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