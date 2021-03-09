Son Dakika | Adana merkezli 8 ilde çıkar amaçlı suç örgütü operasyonu
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Son Dakika | Adana merkezli 8 ilde çıkar amaçlı suç örgütü operasyonu

09.03.2021 08:53 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:13

Gelen son dakika haberlerine göre Adana merkezli 8 ilde çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada, 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli 8 ilde çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada, 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, nitelikli zimmet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına ilişkin çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda yürütülen soruşturmada, M.A. liderliğindeki bir suç örgütü üyelerinin Adana ve ülke genelinde yakalattıkları icralık araçları parçalanmış halde Aladağ İcra Müdürlüğünde satışa çıkarttıkları, ardından düşük fiyata aldıkları bu araçlara söktükleri parçaları tekrar takarak satış yapıp haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, savcılıkça hakkında gözaltı kararı verilen aralarında eski Aladağ İcra Müdürünün de bulunduğu 21 şüpheliye yönelik Adana merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Son Dakika | Adana merkezli 8 ilde çıkar amaçlı suç örgütü operasyonu
Son Dakika | Adana merkezli 8 ilde çıkar amaçlı suç örgütü operasyonu
Son Dakika | Adana merkezli 8 ilde çıkar amaçlı suç örgütü operasyonu
Son Dakika | Adana merkezli 8 ilde çıkar amaçlı suç örgütü operasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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