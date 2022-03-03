Son dakika gündem: Adana'da yaralı bulunan kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Son dakika gündem: Adana'da yaralı bulunan kişi hastaneye kaldırıldı

AA, Ömer Yıldız - Güncel
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Son dakika gündem: Adana'da yaralı bulunan kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika gündem haberi... Adana'da evinin bahçesinde yaralı bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.

ADANA (AA) - Adana'da evinin bahçesinde yaralı bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, A.E.C'nin, merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde yerde yaralı yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, A.E.C'nin kafasının arka kısmından yaralandığını tespit etti.

İlk müdahalesi yapılan A.E.C. ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

112 Acil Çağrı, Adana Yüregir, Adana, Güncel, Haberler

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