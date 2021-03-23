Son dakika gündem: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Son dakika gündem: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

23.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:46
Son dakika gündem: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Adana'nın Ceyhan ilçesinde, uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 5 zanlı gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanımı, imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında yol kontrolü yaptı.

Ekipler, Sarıbahçe Mahallesi'nde durdurdukları otomobilde, 50 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi, araçtaki 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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