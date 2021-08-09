Kozan'da trafik kazası: 2 yaralı
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Kozan'da trafik kazası: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ile araç şoförü yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ile araç şoförü yaralandı.

Tufanpaşa Mahallesi Turgut Özal Bulvarında Harun Tavşan (25) yönetimindeki 01 RZ 347 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ebru Yaren Ulu'ya (13) çarptı.

Ulu ile devrilen motosikletin sürücüsü Tavşan yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Kozan'da trafik kazası: 2 yaralı
Kozan'da trafik kazası: 2 yaralı
Kozan'da trafik kazası: 2 yaralı
Kozan'da trafik kazası: 2 yaralı
Kozan'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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