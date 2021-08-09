Kozan'da trafik kazası: 2 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ile araç şoförü yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ile araç şoförü yaralandı.
Tufanpaşa Mahallesi Turgut Özal Bulvarında Harun Tavşan (25) yönetimindeki 01 RZ 347 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ebru Yaren Ulu'ya (13) çarptı.
Ulu ile devrilen motosikletin sürücüsü Tavşan yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın