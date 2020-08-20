Son dakika gündem: Adana'da trafik kazası: 2 yaralı Son dakika gelişmesine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Cemalpaşa Mahallesi çevre yolunda Cumali U. idaresindeki 01 TG 580 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet F'nin kullandığı 06 FS 6657 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA