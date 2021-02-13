Son dakika gündem: Adana'da terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
13.02.2021 16:19 | Son Güncelleme: 13.02.2021 16:22
Son dakika haberine göre Adana'nın Ceyhan ilçesinde, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.
Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Özel harekat polislerinin de desteğiyle zanlıların adreslerine operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur