Son dakika gündem: Adana'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: Adana'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

07.01.2021 15:07 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:10
Son dakika gündem: Adana'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesinde M.O.B. ve İ.B'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin otomobillerinde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 23 sikke, kandil, 10 taş ve metal obje ele geçirdi.

M.O.B. ve İ.B. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Donald Trump Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin İrem Derici Hülya Avşar İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Güven Yalçın Samet Aybaba Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Bursa Milli Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Adana'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 15:15:25. #1.14#
title