Son dakika gündem: Adana'da suç örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı
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Son dakika gündem: Adana'da suç örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

10.02.2021 14:55 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:58
Son dakika gündem: Adana'da suç örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

Son dakika haberleri: Adana'nın Kozan ilçesinde, cebir ve şiddet kullanarak haksız menfaat elde ettiği ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, cebir ve şiddet kullanarak haksız menfaat elde ettiği ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cebir ve şiddet kullanarak haksız menfaat elde ettiği ileri sürülen suç örgütünü takibe aldı.

Ekipler, kimliklerini tespit ettiği 6 şüpheliyi adreslerine düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Zanlıların adreslerinde 7 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş, senet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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