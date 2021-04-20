Son dakika gündem: Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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Son dakika gündem: Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika gündem: Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Adana'da silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Mithat Paşa Mahallesi'nde, bisikletli Lütfi G'ye tabancayla ateşe edip kaçtı.

Bacağından yaralanan Lütfi G, 112 Acil Servis ekiplerince tarafından Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis, bisikletle kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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