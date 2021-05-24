Son dakika gündem: Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı
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Son dakika gündem: Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı

Son dakika gündem: Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Toros Mahallesi'ndeki evinin önünde ismi öğrenilemeyen bir kişi arkadaşı olduğu iddia edilen M.K. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Yaralanan kişi kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, şüpheli M.K. ise olayın ardından kaçtı.

Polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika gündem: Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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