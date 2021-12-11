Son dakika gündem: Adana'da seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, polis ekiplerinin yardımıyla söndürüldü.
SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, polis ekiplerinin yardımıyla söndürüldü.
Hasan Ali Eriş idaresindeki 01 AHA 026 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda aniden motor kısmından alev aldı.
Eriş, bölgede devriye gezen polis ekiplerinin yardımıyla yangını büyümeden söndürdü.
??????? Yangın sonucu araçta hasar oluştu.