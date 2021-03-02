Son dakika gündem: Adana'da polisten okul çevrelerinde sıkı denetim
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Son dakika gündem: Adana'da polisten okul çevrelerinde sıkı denetim

02.03.2021 12:30 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:35
Son dakika gündem: Adana'da polisten okul çevrelerinde sıkı denetim

Edinilen son dakika gelişmesine göre ADANA'da polis, kentte pandemi tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından kısmen de olsa okullarda yüz yüze eğitim ve öğretimin başlamasıyla öğrencilerin zararlı faaliyetlerden uzak durması adına okul çevrelerinde denetim uygulaması yaptı.

ADANA'da polis, kentte pandemi tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından kısmen de olsa okullarda yüz yüze eğitim ve öğretimin başlamasıyla öğrencilerin zararlı faaliyetlerden uzak durması adına okul çevrelerinde denetim uygulaması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde gerçekleşen uygulamaya, Toplum Destekli Polislik Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme, Asayiş ve Terörle Mücadele ekipleri katıldı. Okul çevresinde bulunan iş yerlerini denetleyen ekipler, ayrıca o bölgede seyir halindeki araçlarda dedektör köpeklerini de kullanarak arama yaptı. Aynı zamanda koronavirüs tedbirlerine yönelik bilgilendirici broşürleri çevredeki vatandaşlara ve öğrencilere dağıtan polis, konu hakkında çeşitli uyarılarda bulundu.


Son dakika gündem: Adana'da polisten okul çevrelerinde sıkı denetim
Son dakika gündem: Adana'da polisten okul çevrelerinde sıkı denetim
Son dakika gündem: Adana'da polisten okul çevrelerinde sıkı denetim
Son dakika gündem: Adana'da polisten okul çevrelerinde sıkı denetim
Son dakika gündem: Adana'da polisten okul çevrelerinde sıkı denetim
Son dakika gündem: Adana'da polisten okul çevrelerinde sıkı denetim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK

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