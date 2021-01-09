Polisten kalp hastası çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması
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Polisten kalp hastası çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması

09.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 09.01.2021 10:31

Adana'da polis, 6 yaşına giren kalp hastası çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Adana'da polis, 6 yaşına giren kalp hastası çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde yaşayan Metin Çakar, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek polisleri çok seven 6 yaşına girecek kalp hastası kardeşi Samet'in doğum günü için sürpriz yapılmasını istedi.

Çakar'ın ricasını kırmayan ekipler, üzerinde polis logosu bulunan pastayla ailenin yaşadığı eve gitti, Samet'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Polisleri karşısında görünce mutluluk yaşayan çocuk, kendisi için getirilen pastanın üzerindeki mumları üfleyerek söndürdü.

Polisler yanlarında getirdikleri hediyeleri de çocuğa verdi.

Ağabey Metin Çakar, gazetecilere, kardeşinin polislere büyük hayranlık duyduğunu belirterek, "Polislerimize bizleri kırmayıp isteğimizi yerine getirdikleri için teşekkür ediyoruz. Bizleri çok mutlu ettiler." dedi.

Polisten kalp hastası çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması
Polisten kalp hastası çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması
Polisten kalp hastası çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması
Polisten kalp hastası çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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