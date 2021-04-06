Son dakika gündem: Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 58 silah ele geçirildi

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 58 silah ele geçirildi.

Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 58 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 29 Mart-4 Nisan'da denetimler yaptı.

Denetimlerde ruhsatsız 37 tabanca, 18 av tüfeği ve 3 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 244 mermi ve 169 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca 1 otomobil ile 7 motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Farklı suçlardan aranan 326 kişi de bu denetimlerde yakalandı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 5 iş yeriyle ilgili de adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun