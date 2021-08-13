Son dakika gündem: Adana'da PKK/KCK soruşturmasında gözaltı kararı verilen 29 şüphelinin yakalanması için operasyon

Gelen son dakika haberine göre Adana'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Adana'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini tespit etmek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün vermiş olduğu eylem talimatlarına uyarak, terör örgütü propagandası yaptıkları, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen, korsan gösteri yapacaklarına yönelik haklarında ihbar bulunan, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüttükten sonra kente döndüğü tespit edilen kişilerin adresleri tespit edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca kadınların da aralarında bulunduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana'da özel harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonda kapıları koçbaşıyla kırarak evlere giren ekipler, arama yaptı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı