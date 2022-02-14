Motosiklet çalan zanlı kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandı
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde güvenlik kamerası görüntülerinden park halindeki motosikleti çaldığı tespit edilen zanlı tutuklandı.
SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde güvenlik kamerası görüntülerinden park halindeki motosikleti çaldığı tespit edilen zanlı tutuklandı.
Döşeme Mahallesi'ndeki motosikletini park ettiği yerde göremeyen M.Ö. durumu polise bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Firaz E. olduğunu belirledi.
Şüphelinin saklandığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan şüphelinin park halindeki motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.